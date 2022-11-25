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3 часа назад

По второму кругу? У китайских летучих мышей обнаружили похожий на COVID вирус

Ferra.ru

Согласно новым исследованиям, у летучих мышей на юге Китая был обнаружен новый вирус, похожий на COVID, способный переходить на людей и домашний скот.

У китайских летучих мышей обнаружили похожий на COVID вирус
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Китайские и австралийские ученые взяли образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань и выявили пять вирусов, которые "могут быть патогенными для человека или домашнего скота". Среди них был коронавирус летучих мышей, тесно связанный как с Sars-Cov-2, так и с Sars.

"Это означает, что вирусы, похожие на Sars-Cov-2, все еще циркулируют среди китайских летучих мышей и продолжают представлять опасность", - сказал Эдди Холмс, соавтор доклада.

Исследование показало, что летучие мыши регулярно заражаются несколькими вирусами одновременно. Это показывает возможность того, что существующие вирусы могут обмениваться битами своего генетического кода для формирования новых патогенов.

"Главный вывод заключается в том, что отдельные летучие мыши могут быть носителями множества различных видов вирусов, иногда одновременно", - сказал Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета.

Наука и техника,Джонатан Болл,
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