У китайских летучих мышей обнаружили похожий на COVID вирус

Согласно новым исследованиям, у летучих мышей на юге Китая был обнаружен новый вирус, похожий на COVID, способный переходить на людей и домашний скот.

Китайские и австралийские ученые взяли образцы у 149 летучих мышей в провинции Юньнань и выявили пять вирусов, которые "могут быть патогенными для человека или домашнего скота". Среди них был коронавирус летучих мышей, тесно связанный как с Sars-Cov-2, так и с Sars.