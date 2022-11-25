Samsung добавит поддержку спутниковой связи в свои смартфоны

У Apple есть функция Emergency SOS, работающая через спутник в iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Если верить слухам, то Samsung сотрудничает с Iridium, чтобы привнести спутниковую связь в семейство будущих смартфонов Galaxy S23.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Iridium - это 66 спутниковая группировка на низкой околоземной орбите, которая предоставляет услуги голосовой связи и передачи данных. С запуском семейства Galaxy S23, по слухам, можно будет отправлять текстовые сообщения и “легкие” изображения через спутник.