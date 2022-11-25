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11 минут назад

Вслед за Apple: Samsung добавит поддержку спутниковой связи в свои смартфоны

Ferra.ru

У Apple есть функция Emergency SOS, работающая через спутник в iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Если верить слухам, то Samsung сотрудничает с Iridium, чтобы привнести спутниковую связь в семейство будущих смартфонов Galaxy S23.

Samsung добавит поддержку спутниковой связи в свои смартфоны
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Iridium - это 66 спутниковая группировка на низкой околоземной орбите, которая предоставляет услуги голосовой связи и передачи данных. С запуском семейства Galaxy S23, по слухам, можно будет отправлять текстовые сообщения и “легкие” изображения через спутник.

Samsung не ожидает, что эта функция будет востребована в Корее, но считает, что она может иметь успех в Северной и Южной Америке, Европе, России и Китае, особенно в тех частях, где инфраструктура не очень хорошо развита.

Наука и техника,Iridium,Apple,
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