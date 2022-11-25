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36 минут назад

Китай построит на Луне базу с бункером к 2028 году

Говорит Москва

В дальнейшем планируется высадить на спутнике Земли тайконавтов.

Китай построит на Луне базу с бункером
Фото: NASANASA

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэй Чжэнь сообщил, что китайские тайконавты смогут отправиться на Луну в течение десяти лет. По его словам, ядерная энергия удовлетворит долгосрочные потребности лунной станции.

Как сообщает Bloomberg, в последние годы космические амбиции Китая значительно выросли. КНР отправила зонды на Луну и построила собственную космическую станцию, нацелившись на Марс.

Эти планы делают Китай прямым конкурентом США. НАСА планирует доставить своих астронавтов на Луну в этом десятилетии впервые с тех пор, как программа «Аполлон» завершилась в 1970-х годах.

Наука и техника,NASA,
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