Китай построит на Луне базу с бункером

В дальнейшем планируется высадить на спутнике Земли тайконавтов.
Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэй Чжэнь сообщил, что китайские тайконавты смогут отправиться на Луну в течение десяти лет. По его словам, ядерная энергия удовлетворит долгосрочные потребности лунной станции.
Как сообщает Bloomberg, в последние годы космические амбиции Китая значительно выросли. КНР отправила зонды на Луну и построила собственную космическую станцию, нацелившись на Марс.
Эти планы делают Китай прямым конкурентом США. НАСА планирует доставить своих астронавтов на Луну в этом десятилетии впервые с тех пор, как программа «Аполлон» завершилась в 1970-х годах.