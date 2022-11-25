Китай построит на Луне базу с бункером

В дальнейшем планируется высадить на спутнике Земли тайконавтов.

Фото: NASA NASA

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэй Чжэнь сообщил, что китайские тайконавты смогут отправиться на Луну в течение десяти лет. По его словам, ядерная энергия удовлетворит долгосрочные потребности лунной станции.

Как сообщает Bloomberg, в последние годы космические амбиции Китая значительно выросли. КНР отправила зонды на Луну и построила собственную космическую станцию, нацелившись на Марс.