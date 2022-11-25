На часах воссоздали легендарную заставку Джеймса Бонда

Чтобы отметить 60-летие фильмов об агенте 007, компания Omega, с часами которой любил ходить Бонд, выпускает пару часов Seamaster Diver 300M. Одна из версий имеет легендарную заставку на задней сторону, при этом картина двигается за счет механизмов – никаких экранов.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Стандартная версия часов Omega Seamaster Diver 300M 60 Years Of James Bond имеет дизайн вполне обычный (для премиум часов) дизайн. Но когда вы переворачиваете часы, тематика Бонда становится гораздо более очевидной. На задней крышке часов расположено окно из сапфирового стекла, в котором отображается анимация, воссоздающая культовое начало фильмов о Бонде.

Но здесь нет ни ЖК-, ни OLED-экранов. Seamaster Diver 300M - это полностью механические часы, поэтому для создания анимации Omega использовала эффект муара, когда “интерференционные узоры от спиральных узоров на вращающихся дисках показывают последовательность простой четырехкадровой анимации входа Бонда”. А поскольку механизм анимации связан с движущейся секундной стрелкой часов, он воспроизводится постоянно, пока часы работают и показывают время.