Пользователям WhatsApp дали совет после массовой утечки

«Единственная опасность использования WhatsApp состоит в том, что вам могут отправить вредоносное ПО на ваш смартфон или компьютер или угнать ваш номер и при помощи него производить вредоносные действия. Для нейтрализации этого надо придерживаться простых правил: не скачивать и не открывать подозрительный файлы, не переходить по непонятным ссылкам, включить двухфакторную аутентификацию при регистрации номера», — рекомендовал Овчинников.