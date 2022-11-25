Марсоход обнаружил на дне кратера органические молекулы

Марсоход миссии NASA Perseverance откопал на дне кратера Езеро образцы породы, которые, вероятно, могут содержать органические молекулы. Работа исследовательской группы из Музея естественной истории в Лондоне и Лаборатории реактивного движения NASA опубликована в Science.

Фото: NASA NASA

Ранее на месте кратера находилось неглубокое озеро. Кратер образовался в результате удара метеорита, который врезался в поверхность Марса около 3,5 млрд лет назад, после чего заполнился водой. В 2021 году в кратер приземлился марсоход Perseverance для сбора образцов пород Красной планеты.

Ученые использовали данные прибора SHERLOC для изучения пород и обнаружили флуоресценцию некоторых органических соединений, таких как карбонаты, в изученных породах, богатых оливином.

«Потенциально молекулы могут быть строительными блоками для жизни, которая так и не успела полноценно зародиться на Марсе», – отметили исследователи.