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11 минут назад

Марсоход NASA Perseverance обнаружил органические молекулы на дне кратера Езеро

Газета.Ruиещё 1

Марсоход миссии NASA Perseverance откопал на дне кратера Езеро образцы породы, которые, вероятно, могут содержать органические молекулы. Работа исследовательской группы из Музея естественной истории в Лондоне и Лаборатории реактивного движения NASA опубликована в Science.

Марсоход обнаружил на дне кратера органические молекулы
Фото: NASANASA

Ранее на месте кратера находилось неглубокое озеро. Кратер образовался в результате удара метеорита, который врезался в поверхность Марса около 3,5 млрд лет назад, после чего заполнился водой. В 2021 году в кратер приземлился марсоход Perseverance для сбора образцов пород Красной планеты.

Ученые использовали данные прибора SHERLOC для изучения пород и обнаружили флуоресценцию некоторых органических соединений, таких как карбонаты, в изученных породах, богатых оливином.

«Потенциально молекулы могут быть строительными блоками для жизни, которая так и не успела полноценно зародиться на Марсе», – отметили исследователи.

Когда марсоход вернется на Землю вместе со всеми собранными образцами, ученые смогут лучше изучить органические вещества. Это позволит лучше понять происхождение молекул.

Наука и техника,NASA,
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