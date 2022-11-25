Россия создаст резервный источник энергоснабжения для ЗАЭС

«Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы Запорожской ТЭС», - отметили в «Росатоме».