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42 минуты назад

Россия создаст резервный источник энергоснабжения для ЗАЭС

Елена Прошина

Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС. Для этого используется Запорожская ТЭС. Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала «Росатома».

Россия создаст резервный источник энергоснабжения для ЗАЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Обеспечение внешнего энергоснабжения – один из ключевых аспектов безопасности любой АЭС. При сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива», - говорится в сообщении.

Как уточнили в «Росатоме», сейчас электроэнергия на ЗАЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно отключаются. Это не раз приводило к переводу энергоснабжения АЭС на аварийные дизельные генераторы.

«Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы Запорожской ТЭС», - отметили в «Росатоме».

В компании добавили, что с учетом большого значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности электростанции, было принято решение начать восстановление открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.

Наука и техника,Росатом,
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