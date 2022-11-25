Россия создаст резервный источник энергоснабжения для ЗАЭС

Россия создает резервный источник энергоснабжения Запорожской АЭС. Для этого используется Запорожская ТЭС. Об этом говорится в сообщении Телеграм-канала «Росатома».
«Обеспечение внешнего энергоснабжения – один из ключевых аспектов безопасности любой АЭС. При сбоях с подачей электроэнергии извне у АЭС остается только один аварийный источник электрообеспечения – дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива», - говорится в сообщении.
Как уточнили в «Росатоме», сейчас электроэнергия на ЗАЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые регулярно отключаются. Это не раз приводило к переводу энергоснабжения АЭС на аварийные дизельные генераторы.
«Решением этой проблемы было бы восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ высоковольтного распределительного устройства, расположенной рядом с Запорожской ТЭС. Такие попытки уже предпринимались, но каждый раз ответом с украинской стороны были целенаправленные обстрелы Запорожской ТЭС», - отметили в «Росатоме».
В компании добавили, что с учетом большого значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности электростанции, было принято решение начать восстановление открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС.