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2 часа назад

Минюст внес Meta в список экстремистских организаций

Мария Иванова

Компанию Meta, которую в России признали экстремистской организацией и запретили, внесли в соответствующий реестр Минюста. Обновленный реестр опубликован на сайте министерства.

Минюст внес Meta в список экстремистских организаций
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Meta значится в списке под номером 96 как «американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram».

Компанию внесли в реестр экстремистских организаций по решению Тверского районного суда Москвы от 21 марта и решению Мосгорсуда от 20 июня.

Решения судов «не распространяются на деятельность мессенджера WhatsApp ввиду отсутствия функций по публичному распространению информации».

Весной 2022 год в РФ заблокировали Facebook и Instagram. Это произошло после того, как их материнская компания Meta изменила свою политику модерации.

СМИ рассказали о решении компании позволить пользователям Facebook и Instagram в некоторых странах «призывать к насилию в отношении россиян и российских солдат» в контексте украинского кризиса.

Позже в Meta заявили, что разрешили призывы против российских военных для пользователей на территории Украины.

В октябре Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Наука и техника,Росфинмониторинг,Мосгорсуд,
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