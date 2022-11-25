Подготовку к выходу космонавтов Прокопьева и Петелина в космос прекратили

В Роскосмосе сообщили, что приняли решение о прекращении подготовки космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина к выходу в космос из-за проблем со скафандром. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте госкорпорации.