Подготовку к выходу космонавтов Прокопьева и Петелина в космос прекратили

В Роскосмосе сообщили, что приняли решение о прекращении подготовки космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина к выходу в космос из-за проблем со скафандром. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте госкорпорации.
«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — сказано в сообщении.
Также в пресс-службе отметили, что дату следующего выхода в открытый космос определят после анализа причин отмены запланированного на 25 ноября.