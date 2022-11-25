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36 минут назад

Роскосмос: космонавты Прокопьев и Петелин не выйдут в космос из-за проблем со скафандром

Газета.Ru

В Роскосмосе сообщили, что приняли решение о прекращении подготовки космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина к выходу в космос из-за проблем со скафандром. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте госкорпорации.

Подготовку к выходу космонавтов Прокопьева и Петелина в космос прекратили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«При подготовке скафандров к выходу обнаружена нештатная работа насосов в системе охлаждения одного из скафандров. Принято решение о прекращении работ по выходу. Причины анализируются», — сказано в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что дату следующего выхода в открытый космос определят после анализа причин отмены запланированного на 25 ноября.

Наука и техника,Дмитрий Петелин,Сергей Прокопьев,Роскосмос,
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