В марсианском кратере нашли органические соединения

Ученые обнаружили следы взаимодействия пород с жидкой водой и присутствие органических соединений во время анализа материала из марсианского кратера Езеро. Как сообщает Naked Science, хоть последние и не говорит о наличии на Марсе жизни, это подтверждает пригодность планеты для колонизации.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в феврале 2021 года марсоход Perseverance приземлился в кратере Езеро, в котором, предположительно, когда-то располагалось озеро. Особенно ученых интересовала дельта дренажной реки — в ее отложениях могли остаться марсианские микроорганизмы.

Однако из-за дна кратера у ученых возникло лишь больше вопросов. Вместо ожидаемых осадочных отложений там обнаружились вулканические породы, содержащие минералы — они указывали на контакт магмы с водой. Найти их удалось при помощи инструмента SHERLOC с рамановским спректрометром. Он обнаружил в солевых камерах внутри пород возможные органические соединения, хотя точно сказать, что это за соединения, нельзя.

Отметим, что инструмент также показал, что озеро в кратере Езеро было пресным, однако потом содержание солей в нем сильно выросло, что превратило его в море, хоть и миниатюрное.