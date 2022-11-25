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3 часа назад

С 28 ноября Илон Маск начнёт разблокировку всех ранее забаненных аккаунтов

Ferra.ruиещё 1

Илон Маск объявил «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter. Такое решение владелец соцсети принял после подведения итогов недавнего опроса пользователей ресурса.

Илон Маск начнёт разблокировку всех ранее забаненных аккаунтов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Нужно было ответить на вопрос, выступают ли участники опроса за «общую амнистию заблокированным аккаунтам, при условии, что они не нарушали закон или не занимались вопиющим спамом». «За» проголосовали 72,4% опрошенных, «Против» — 27,6%.

Маск анонсировал всеобщую «амнистию» в соцсети с 28 ноября.

«Люди высказались. Амнистия начинается на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск в своём профиле Twitter.

Отмечается, что этот шаг — серьёзное изменение в политике Twitter в отношении блокировки на постоянной основе пользователей, нарушающих правила соцсети.

Наука и техника,Илон Маск,
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