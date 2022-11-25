Илон Маск начнёт разблокировку всех ранее забаненных аккаунтов

Илон Маск объявил «амнистию» заблокированных аккаунтов в Twitter. Такое решение владелец соцсети принял после подведения итогов недавнего опроса пользователей ресурса.
Нужно было ответить на вопрос, выступают ли участники опроса за «общую амнистию заблокированным аккаунтам, при условии, что они не нарушали закон или не занимались вопиющим спамом». «За» проголосовали 72,4% опрошенных, «Против» — 27,6%.
Маск анонсировал всеобщую «амнистию» в соцсети с 28 ноября.
«Люди высказались. Амнистия начинается на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei», — написал Маск в своём профиле Twitter.
Отмечается, что этот шаг — серьёзное изменение в политике Twitter в отношении блокировки на постоянной основе пользователей, нарушающих правила соцсети.