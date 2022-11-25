Илон Маск начнёт разблокировку всех ранее забаненных аккаунтов

Нужно было ответить на вопрос, выступают ли участники опроса за «общую амнистию заблокированным аккаунтам, при условии, что они не нарушали закон или не занимались вопиющим спамом». «За» проголосовали 72,4% опрошенных, «Против» — 27,6%.