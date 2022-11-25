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1 час назад

Маск анонсировал продажу галочек верификации Twitter разных цветов

Мария Иванова

С пятницы, 2 декабря, в Twitter планируют запустить продажу галочек верификации разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для обычных пользователей. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск.

Маск объявил о продаже галочек верификации Twitter разных цветов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Все учетные записи, уже имеющие галочки, будут аутентифицированы вручную. Болезненно, но необходимо», - написал Маск.

Ранее Маск говорил, что подписку Twitter Blue (плата в 7,99 долларов в месяц за синюю галочку рядом с именем пользователя), планируют перезапустить 29 ноября.

Маск анонсировал нововведения в Twitter

Запустить это нововведение в Twitter на iOS впервые попытались в начале ноября, но процесс был свернут через несколько дней из-за волны поддельных учетных записей, получивших галочки.

К примеру, в соцсети появился фейковый аккаунт фармацевтической компании Eli Lilly, написавший, что инсулин теперь бесплатен. Хаос привел к тому, что часть компаний приостановили рекламу на платформе, в том числе General Motors, General Mills, Audi и Volkswagen.

Наука и техника,Илон Маск,General Motors,
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