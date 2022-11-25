Маск объявил о продаже галочек верификации Twitter разных цветов

С пятницы, 2 декабря, в Twitter планируют запустить продажу галочек верификации разного цвета: золотые для компаний, серые для правительств и синие для обычных пользователей. Об этом сообщил владелец компании Илон Маск.

«Все учетные записи, уже имеющие галочки, будут аутентифицированы вручную. Болезненно, но необходимо», - написал Маск.

Ранее Маск говорил, что подписку Twitter Blue (плата в 7,99 долларов в месяц за синюю галочку рядом с именем пользователя), планируют перезапустить 29 ноября.

Запустить это нововведение в Twitter на iOS впервые попытались в начале ноября, но процесс был свернут через несколько дней из-за волны поддельных учетных записей, получивших галочки.