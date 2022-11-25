Эксперт рассказал, почему происходят взломы WhatsApp

«Возможно, что-то добывается под заказ, а может, просто люди хулиганили. Например, до сих пор кто-то взламывает сайты, не представляющие какой-либо ценности. Происходят подборы паролей. Возможно, на взломанных сайтах размещают рекламу, чтобы потом продать. Эти попытки взлома всего и вся - игровая площадка для хакеров, они тестируют свои возможности. Но нельзя исключать, что это сделали сотрудники WhtasApp, решившие продать базу», - рассказал эксперт.