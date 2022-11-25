В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
3 часа назад

Специалисты Google сообщили о пяти опасных уязвимостях в смартфонах

Газета.Ru

Специалисты по кибербезопасности Project Zero, являющейся подразделением Google, сообщили о пяти опасных уязвимостях в популярных моделях смартфонов, которые были обнаружены еще летом, однако до сих пор остаются неисправленными. Соответствующий пост был размещен в официальном блоге проекта.

В Google сообщили о пяти опасных уязвимостях в смартфонах
Фото: Газета.ruГазета.ru

Известно, что одна из уязвимостей может повредить память ядра, что приведет к полному выходу смартфона из строя. Вторая может открыть доступа к адресам памяти устройства, а три другие позволяют вносить изменения в физические страницы виртуальной памяти. Это означает, что потенциальный злоумышленник может получить полный контроль над любым Android-устройством.

Как отмечают эксперты Project Zero, обновление безопасности со стороны компании ARM было выпущено еще летом нынешнего года, однако вендоры в лице Samsung, Oppo и Xiaomi до сих пор не включили его в свои прошивки, оставляя пользователей незащищенными перед возможными хакерскими атаками. Другого способа сохранить свою приватность у владельцев этих смартфонов пока нет.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители