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3 часа назад

Илон Маск объявил о продаже галочек верификации Twitter разных цветов

Газета.Ruиещё 1

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил о старте продаж подписок с галочками верификации — он начнется в следующую пятницу 2 декабря. Об этом бизнесмен написал в своем официальном аккаунте.

Маск объявил о продаже галочек верификации Twitter разных цветов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Если раньше все галочки верификации были стандартного голубого цвета, отсылающего к логотипу Twitter, то теперь Маск намерен ввести дополнительные цвета, чтобы отличать аккаунты друг от друга.

«Золотая галка для компаний, серая — для правительственных аккаунтов и голубая — для физических лиц, вне зависимости от того, знаменитость это или нет», — заявил миллиардер.

По словам Маска, перед тем, как верифицировать аккаунт, он будет проверен специалистами Twitter вручную.

«Это тяжело, но необходимо», — добавил новый владелец компании.

Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. До этого момента социальная сеть предоставляла галочки верификации по запросу пользователей бесплатно.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как Илон Маск напугал чиновников Евросоюза закрытием одного из офисов Twitter в Бельгии. Теперь они опасаются отказа сервиса от соблюдения безопасности в киберпространстве для пользователей из ЕС.

Наука и техника,Илон Маск,ЕС,
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