Маск объявил о продаже галочек верификации Twitter разных цветов

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск объявил о старте продаж подписок с галочками верификации — он начнется в следующую пятницу 2 декабря. Об этом бизнесмен написал в своем официальном аккаунте.
Если раньше все галочки верификации были стандартного голубого цвета, отсылающего к логотипу Twitter, то теперь Маск намерен ввести дополнительные цвета, чтобы отличать аккаунты друг от друга.
«Золотая галка для компаний, серая — для правительственных аккаунтов и голубая — для физических лиц, вне зависимости от того, знаменитость это или нет», — заявил миллиардер.
По словам Маска, перед тем, как верифицировать аккаунт, он будет проверен специалистами Twitter вручную.
«Это тяжело, но необходимо», — добавил новый владелец компании.
Илон Маск купил Twitter в октябре 2022 года. До этого момента социальная сеть предоставляла галочки верификации по запросу пользователей бесплатно.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как Илон Маск напугал чиновников Евросоюза закрытием одного из офисов Twitter в Бельгии. Теперь они опасаются отказа сервиса от соблюдения безопасности в киберпространстве для пользователей из ЕС.