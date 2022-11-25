Google планирует уволить 10 тысяч сотрудников

"Ранее в этом году мы запустили систему Googler Reviews and Development (GRAD), чтобы помочь сотрудникам в развитии, наставничестве, обучении и карьерном росте в течение года. Новая система помогает установить четкие ожидания и обеспечить сотрудникам регулярную обратную связь", - сказал представитель Google в своем заявлении изданию MarketWatch.