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2 часа назад

10 тысяч это много? Столько сотрудников планирует уволить Google

Ferra.ru

Google рассматривает возможность увольнения 10 000 сотрудников - или 6% от общего числа работников по всему миру - на основе системы рейтингов, которая позволит избавиться от "плохо работающих" сотрудников, занимающих самые низкие позиции, сообщает The Information.

Google планирует уволить 10 тысяч сотрудников
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Ранее в этом году мы запустили систему Googler Reviews and Development (GRAD), чтобы помочь сотрудникам в развитии, наставничестве, обучении и карьерном росте в течение года. Новая система помогает установить четкие ожидания и обеспечить сотрудникам регулярную обратную связь", - сказал представитель Google в своем заявлении изданию MarketWatch.

При этом он отказался комментировать возможные сокращения рабочих мест.

По сообщениям, руководство Alphabet (материнская компания Google) заявило, что необходимо сделать компанию на 20% более эффективной. В июле генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи развернул программу Simplicity Sprint для повышения эффективности в условиях нестабильной экономики. Ну, получается, что новым шагом к достижению этой эффективности может стать сокращения “неэффективного” персонала.

Наука и техника,Google,
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