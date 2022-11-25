Обнаружена планета со ультракоротким периодом вращения

Международная группа астрономов обнаружила новую экзопланету с ультракоротким периодом, которая делает оборот вокруг родительской звезды чуть менее чем за один день. Об открытии сообщается в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Планета HD 20329 b была обнаружена с помощью космической обсерватории НАСА Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) транзитным методом, который заключается в поиске звезд, чей блеск периодически падает из-за прохождения на их фоне крупных небесных тел. TESS проводит обзор около 200 000 ярчайших звезд вблизи Солнца, при этом на данный момент идентифицировано около шести тысяч планет-кандидатов (англ. TESS Objects of Interest, TOI), из которых 268 подтверждено.

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Астрономы сообщили, что транзитный сигнал, указывающий на существование экзопланеты, был выявлен у звезды HD 20329. Планетарная природа этого сигнала была подтверждена последующими измерениями лучевой скорости, проведенными с помощью спектрографа HARPS-N на телескопе Galileo в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на острове Ла-Пальма (Италия). HD 20329 представляет собой яркую желтую звезду спектрального класса G, которая находится на расстоянии 207,6 светового года. Ее радиус составляет 1,13 радиуса Солнца, масса на 10 процентов меньше солнечной, а возраст достигает 11 миллиардов лет.

Планета HD 20329 b имеет радиус 1,72 радиуса Земли и примерно в 7,42 раза массивнее ее, что дает среднюю объемную плотность примерно 8,06 грамма на кубический сантиметр по сравнению с 5,51 грамма на кубический сантиметр для нашей планеты. Ей требуется всего 22,2 часа, чтобы совершить оборот вокруг родительского светила, а расстояние в астрономических единицах (а.е.) составляет 0,018. Для сравнения: расстояние от Солнца до Меркурия равно 0,38 а.е. Ее равновесная температура, которая не учитывает тепловую энергию ядра и парниковый эффект атмосферы (если она есть), достигает 2000 кельвинов.