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2 часа назад

Плохие парни не могут носить iPhone: режиссёр объяснил, почему в его фильме используют смартфоны Samsung

Ferra.ru

Скоро на Netflix выйдет детективный фильм «Достать ножи: Стеклянная луковица» от сценариста и режиссёра Райана Джонсона. Он рассказал некоторые интересные детали о картине.

Режиссер объяснил, почему в его фильме используют смартфоны Samsung
Фото: UnsplashUnsplash

Ещё в интервью 2020 года Джонсон сказал: «плохие парни не могут иметь iPhone на камеру». Также он добавил что каждый создатель фильмов, у которого в картине есть плохие парни, теперь, вероятно, хочет его убить.

Стало известно, что в новом фильме, главные герои используют складные телефоны Samsung. Так, персонажи Дэйва Батисты и Кэтрин Хан в фильме носят Samsung Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip соответственно. Кроме того, персонаж Кейт Хадсон использует флагманский телефон Galaxy S.

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