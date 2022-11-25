В Подмосковье откроют первый в России центр ИИ-трансформации региона

Сбер и правительство Подмосковья откроют первый в России Центр ИИ-трансформации региона. Он будет образован на базе министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В Сбере отмечают, что в Московской области уже были успешно реализованы совместные пилотные проекты по мониторингу состояния воздуха, лесных массивов и некоторым другим социально значимым направлениям с применением технологий искусственного интеллекта.

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Эти проекты показали свою эффективность и получили высокую внутреннюю оценку.

Центр ИИ-трансформации региона займется разработкой, пилотированием и внедрением решений на базе искусственного интеллекта для решения прикладных и социальных вопросов Подмосковья, уточняют в банке.

По словам президента, председателя правления Сбербанка Германа Грефа, компания провела большую работу в сотрудничестве с Московской областью, поделилась с регионом опытом по созданию организационной структуры для внедрения технологий искусственного интеллекта в работу подразделений на всех уровнях.

Он подчеркнул, что регион занимает лидерскую позицию среди субъектов России в части внедрения современных технологий для решения задач как в сфере государственного управления и контрольно-надзорной деятельности, так и в отраслевых задачах, выполняемых профильными министерствами.

«Считаю, что запуск Центра ИИ-трансформации в Московской области послужит примером для других субъектов и началом масштабного внедрения ИИ по всей стране», — сказал Греф.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лидерство в цифровой трансформации принципиально важно для Подмосковья.

В области внедрено уже шесть проектов на основе искусственного интеллекта. Например, робот «Светлана» записывает жителей Подмосковья на прием к врачу, а система «Добродел» оперативно направляет обращения к нужному исполнителю, добавил он.