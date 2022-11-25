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3 часа назад

Шадаев: масштаб отъезда IТ-специалистов из России не нанес серьезного ущерба отрасли

ТАСС

Масштаб отъезда IТ-специалистов из России не является глобальным и не нанес серьезного ущерба отрасли. Об этом в рамках форума "Цифровой алмаз" сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

В Минцифры оценили эффект от отъезда IТ-специалистов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я считаю, что масштаб отъезда (IТ-специалистов из РФ - прим. ТАСС) не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес. И в общем все те механизмы, которые есть <...>, в первую очередь это много интересной работы, много интересных проектов, как я уже сказал, мотивируют многих оставаться и работать внутри страны", - сказал министр.

Он уточнил, что при этом в России успешно развиваются технологические компании.

"Экономика у них неплохая, они чувствуют себя хорошо, зарплаты поднимают, сотрудникам создают необходимые условия, мотивируют их оставаться работать. Поэтому здесь я с определенным оптимизмом смотрю в будущее", - заявил Шадаев.

По его словам, IТ-отрасль России имеет все необходимые возможности для активного развития, несмотря на события последних месяцев.

"Отрасль, несмотря на все события последних месяцев, имеет все необходимые возможности, чтобы активно развиваться и замещать те ниши, которые освобождаются в связи с уходом иностранных компаний", - сказал Шадаев.

Наука и техника,Максут Шадаев,
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