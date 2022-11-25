В Минцифры оценили эффект от отъезда IТ-специалистов из России

"Я считаю, что масштаб отъезда (IТ-специалистов из РФ - прим. ТАСС) не такой глобальный, ущерба отрасли он такого непоправимого не нанес. И в общем все те механизмы, которые есть <...>, в первую очередь это много интересной работы, много интересных проектов, как я уже сказал, мотивируют многих оставаться и работать внутри страны", - сказал министр.