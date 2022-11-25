Intel представил процессоры с оплатой за использование

Производитель представил свою программу Intel On Demand, позволяющую активировать незадействованные функции нового процессора Xeon Scalable Sapphire Rapids.
Компания уверяет, что оплата по факту использования позволит клиентам модернизировать свои устройства, без замены «железа» и навязывания дополнительных услуг.
Готовящиеся к выпуску новые процессоры 4-го поколения оснащены различными ускорителями специального назначения и технологиями безопасности, которые не всегда нужны всем клиентам. Чтобы предложить таким конечным пользователям дополнительную возможности сэкономить, производитель предлагает к покупке процессоры с отключенными функциями, но с возможностью их активации при необходимости.
Технология Software Defined Silicon (SDSi) также позволит Intel сократить модельный ряд процессоров, и в то же время закрывать все потребности рынка.