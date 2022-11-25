Intel представил процессоры с оплатой за использование

Компания уверяет, что оплата по факту использования позволит клиентам модернизировать свои устройства, без замены «железа» и навязывания дополнительных услуг.

Готовящиеся к выпуску новые процессоры 4-го поколения оснащены различными ускорителями специального назначения и технологиями безопасности, которые не всегда нужны всем клиентам. Чтобы предложить таким конечным пользователям дополнительную возможности сэкономить, производитель предлагает к покупке процессоры с отключенными функциями, но с возможностью их активации при необходимости.