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4 часа назад

Intel представил процессоры с оплатой за использование

Производитель представил свою программу Intel On Demand, позволяющую активировать незадействованные функции нового процессора Xeon Scalable Sapphire Rapids.

Intel представил процессоры с оплатой за использование
Фото: UnsplashUnsplash

Компания уверяет, что оплата по факту использования позволит клиентам модернизировать свои устройства, без замены «железа» и навязывания дополнительных услуг.

Готовящиеся к выпуску новые процессоры 4-го поколения оснащены различными ускорителями специального назначения и технологиями безопасности, которые не всегда нужны всем клиентам. Чтобы предложить таким конечным пользователям дополнительную возможности сэкономить, производитель предлагает к покупке процессоры с отключенными функциями, но с возможностью их активации при необходимости.

Технология Software Defined Silicon (SDSi) также позволит Intel сократить модельный ряд процессоров, и в то же время закрывать все потребности рынка.

Наука и техника,Intel,
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