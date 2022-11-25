Google выпустила срочный патч для Chrome, устраняющий уже восьмую уязвимость нулевого дня в популярном браузере с начала 2022 года. Поскольку 0-day активно эксплуатируется в реальных атаках, пользователям рекомендуется установить обновление как можно скорее.

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Речь идёт об уязвимости под идентификатором CVE-2022-4135, которая представляет собой переполнение буфера в графическом ядре. Проблему несколько дней назад обнаружил Клемент Лесин из команды Google Threat Analysis Group.

«Google в курсе использования бреши CVE-2022-4135 в реальных кибератаках. Технические детали бага мы не будем публиковать, пока большинство пользователей не установит патч», — пишет интернет-гигант.

Как правило, переполнение буфера — это проблемы памяти, которые выливаются в запись данных без должных проверок. Атакующий может задействовать такие дыры для перезаписи памяти и манипуляции путём выполнения. В результате появится возможность выполнить код.

С выходом версии 107.0.5304.121/122 (для Windows) и 107.0.5304.122 (для macOS и Linux) разработчики закрыли брешь.

Это, к слову, уже восьмая уязвимость нулевого дня, которую устранили в Google Chrome с начала 2022 года. До этого были следующие: