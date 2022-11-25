Назван самый популярный смартфон в мире

Самым популярным смартфоном в мире оказался Samsung Galaxy A12, выход которого состоялся в 2020 году. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail.Ru со ссылкой на исследование компании AppBrain.

Фото: Samsung Samsung

Galaxy A12 — бюджетный смартфон от Samsung, средняя стоимость которого в российском ритейле составляет 15 тыс. руб. На втором месте расположился Galaxy A21, а на третьем — Galaxy A10. Примечательно, что в первой десятке самых популярных среди пользователей смартфонов лишь три устройства (Redmi 9A, Redmi Note 8 и Vivo 1906) не относятся к линейке Galaxy.

Кроме того, по данным AppBrain, Samsung является крупнейшим производителем Android-смартфонов в мире — на его долю приходится 34,6%. Далее следует Xiaomi (14,3% рынка), Oppo (10,3%), Vivo (9,8%) и Huawei 6,7%.