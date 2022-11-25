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55 минут назад

Учёные заметили астероид всего за несколько часов до столкновения

Ferra.ruиещё 1

19 ноября 2022 года, почти за четыре часа до столкновения, Каталинский небесный обзор, то есть система телескопов, обнаружил астероид под названием 2022 WJ1, приближающийся к Земле. Данный объект был слишком мал, чтобы нанести серьёзный ущерб — он разрушился в атмосфере планеты.

Ученые заметили астероид за несколько часов до столкновения с Землей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В целом, это хорошая новость — она показывает, что инструменты мониторинга астероидов становятся лучше. Возможно, в будущем они смогут защитить нас от более опасного объекта.

Обсерватория сделала четыре изображения астероида. Их оказалось достаточно, чтобы рассчитать траекторию объекта. Несколько программ мониторинга столкновений обнаружили, что вероятность падения астероида где-то на североамериканском континенте составляет около 20 процентов.

Последующие наблюдения позволили учёным уточнить свои измерения. Они указали время и место столкновения. В итоге объект можно было наблюдать в виде ярко-зелёного огненного шара над регионом в Южном Онтарио, Канада.

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