Ученые заметили астероид за несколько часов до столкновения с Землей

19 ноября 2022 года, почти за четыре часа до столкновения, Каталинский небесный обзор, то есть система телескопов, обнаружил астероид под названием 2022 WJ1, приближающийся к Земле. Данный объект был слишком мал, чтобы нанести серьёзный ущерб — он разрушился в атмосфере планеты.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В целом, это хорошая новость — она показывает, что инструменты мониторинга астероидов становятся лучше. Возможно, в будущем они смогут защитить нас от более опасного объекта.

Обсерватория сделала четыре изображения астероида. Их оказалось достаточно, чтобы рассчитать траекторию объекта. Несколько программ мониторинга столкновений обнаружили, что вероятность падения астероида где-то на североамериканском континенте составляет около 20 процентов.