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2 часа назад

Apple может снизить поставки iPhone на 30% в ноябре

Моя Москва.онлайн

Беспорядки на заводе Apple Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, нарушили процесс производства iPhone и могут привести к падению объемов производства как минимум на 30 процентов, сообщает «Центральная Служба Новостей».

Apple может снизить поставки iPhone на 30% в ноябре
Фото: UnsplashUnsplash

Внутренний октябрьский прогноз, который повлиял на производство крупнейшей в мире фабрики iPhone на целых 30%, был пересмотрен в сторону повышения, информирует один из источников на условиях анонимности.

Отметим, что после протестов на заводе компания вряд ли вернется на полную мощность до конца месяца.

Наука и техника,Apple,
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