Apple может снизить поставки iPhone на 30% в ноябре

Беспорядки на заводе Apple Foxconn в Чжэнчжоу, Китай, нарушили процесс производства iPhone и могут привести к падению объемов производства как минимум на 30 процентов, сообщает «Центральная Служба Новостей».

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Внутренний октябрьский прогноз, который повлиял на производство крупнейшей в мире фабрики iPhone на целых 30%, был пересмотрен в сторону повышения, информирует один из источников на условиях анонимности.