Эксперты сравнили уровень внедрения ИИ в России и в мире

Существует кратный разрыв по уровню внедрения технологий искусственного интеллекта в России и в мире, сообщил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко по результатам проведенного организацией исследования.

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«В 2020 году средний уровень внедрения ИИ-решений в мире составил 54%, в то время как в России в 2021 году этот показатель был зафиксирован на уровне 21%», – сказал Плуготаренко, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

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Заявление прозвучало в ходе международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey 24 ноября, на которой АНО «Цифровая экономика» представила аналитический отчет «Эффективные отечественные практики на базе технологий искусственного интеллекта в обрабатывающей промышленности». Организация работала над исследованием совместно с Минпромторгом России, Минэкономразвития России и другими партнерами, ведущими цифровыми компаниями России, вошедшими в экспертную группу.

«Тут важно отметить, что сейчас технологии ИИ внедряются очень неравномерно. При этом ИИ в промышленности – одно из самых перспективных направлений. Оно уже принесло компаниям, внедряющим такие технологии 5% рост рентабельности. Эксперты отмечают, что внедрение технологий ИИ может сыграть ключевую роль в росте ВВП страны на 1% уже к 2025 году», – добавил Плуготаренко.

«И вот главный вывод: да, мы отстаем в моменте, но обладаем большим потенциалом в ближайшем будущем. В нашей стране есть сотни тысяч талантливых специалистов, которые умеют создавать ИИ-решения, есть компании-первопроходцы, которые уже активно используют технологии искусственного интеллекта, есть опыт внедрения таких решений. Поэтому крайне важно как для бизнеса, так и для государства наращивать ИИ-компетенции в промышленности, исследовать лучшие кейсы и практики применения. В нашем отчете мы собрали лучшие кейсы и хотим рассказать о них», – резюмировал он.

В свою очередь директор направления «Цифровая трансформация отраслей» АНО «Цифровая экономика» Алексей Сидорюк отметил, что по состоянию на конец 2021 г. в сфере промышленности только 16% компаний занимались внедрением искусственного интеллекта. При этом стимулирование внедрения даже двух-трех типов решений может радикально улучшить ситуацию в отрасли за счет эффекта низкой базы, обеспечить экономический эффект для собственников предприятий и рост ВВП страны в целом, подчеркнул Сидорюк.