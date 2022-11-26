В США запретили импорт оборудования ряда китайских компаний

Американская Федеральная комиссия по связи ввела запрет на импорт в страну оборудования для телекоммуникаций и наблюдения, произведенное рядом компаний из Китая. Ограничения обусловлены тем, что продукция этих компаний может представлять угрозу национальной безопасности США, сообщает ТАСС.

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Запрет введен в отношении таких компаний, как Huawei, ZTE, Hytera Communications, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology и их дочерних структур. Отмечается, что комиссия впервые проголосовала за остановку выдачи разрешений на импорт нового оборудования из соображений национальной безопасности.