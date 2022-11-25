Палеонтологи нашли в Румынии новый вид динозавров

«Его ближайшие родственники жили на территории современной Франции — это стало для нас огромным сюрпризом. В позднюю меловую эпоху на месте Трансильвании находился остров, пока мы не можем точно сказать, как именно динозавр туда попал. Возможно, он умел плавать, или колебания уровня моря создавали временные сухопутные переправы. Мы сможет ответить на этот вопрос, когда найдем больше останков», — отметили ученые.