Foxconn заплатит работникам по $1400 за прекращение протестов

Один из основных подрядчиков Apple, компания Foxconn, пообещала заплатить своим сотрудникам денежную компенсацию в размере $1,4 тыс., чтобы они прекратили беспорядки и вернулись к работе. Об этом сообщает The Verge.

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Протесты начались на крупнейшей фабрике по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу — ее также называют «Айфон-сити». В октябре она вынужденно перешла в режим локдауна из-за вспышки COVID-19 в стране. Когда часть сотрудников решила бежать с фабрики, Foxconn объявил о найме новых работников, пообещав им денежную надбавку, если они проработают 30 дней. Следующий бонус должен был поступить сотруднику после того, как он отработает еще 30 дней.

Однако впоследствии Foxconn заявил о том, что компенсация будет выплачена лишь в следующем году. Это привело к беспорядкам в «Айфон-сити», так как новые сотрудники почувствовали себя обманутыми. Представитель Foxconn заявил о том, что произошла «техническая ошибка», и пообещал выплатить дополнительные премии тем, кто останется и продолжит собирать iPhone.