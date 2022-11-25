Японского астронавта уличили в подделке данных научного эксперимента

Астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукаву уличен в подделке данных о научном эксперименте, сообщил исполнительный директор JAXA Хироси Сасаки.

Сасаки на пресс-конференции в Токио подчеркнул, что небрежное управление данными и плохое руководство подорвали надежность и научную ценность исследования. Он принес глубокие извинения всем, кого это коснулось, передает ТАСС.

Исполнительный директор JAXA признал, что у Японского космического агентства было «слабое понимание медицинских исследований и недостаток опыта», в результате они «упустили возможность самостоятельно внести изменения».

Речь идет об эксперименте, в ходе которого восемь человек в течение двух недель находились в закрытом помещении, напоминающем космическую станцию. Планировалось оценить психическое состояние участников и уровень испытываемого ими стресса. Фурукава руководил этим испытанием. Как выяснили в JAXA, в ходе эксперимента были случаи подделки и внесения неверных данных. При этом не уточняется, какие конкретно данные были искажены.

Результаты исследования в виде научной статьи не публиковались, а потому, по мнению JAXA, это не является конкретным нарушением, которое можно приравнять к подделке или фальсификации данных с точки зрения японского законодательства. Тем не менее в организации намерены наказать ответственных за ошибки.