В России создали приложение для просмотра фильмов слепыми

Специалисты благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», совместно с Министерством культуры России, создали необычное приложение «Особый взгляд».

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

С его помощью людям с полной потерей зрения смогут смотреть фильмы и сериалы. При этом оно также вернёт им возможность ходить в кинозалы для просмотра фильмов.

По словам главы благотворительного фонда Фатимы Мухомеджан, «Особый взгляд» это не просто цифровое решение для незрячих. В первую очередь это рабочий инструмент, который культурно развивает людей с нарушением зрения через доступность кинофильмов.