Первая лунная миссия ОАЭ стартует 30 ноября

Запуск лунохода «Рашид» Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с мыса Канаверал в США запланирован на 30 ноября. Об этом сообщил в четверг Космический центр Мухаммеда бен Рашида.

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«Новая дата запуска первой лунной миссии ОАЭ назначена на 30 ноября с базы космических сил США на мысе Канаверал», — говорится в сообщении центра, размещенном в «Твиттере».

При этом дата отправки аппарата может быть перенесена ввиду погодных условий или других обстоятельств. Ранее планировалось, что ровер отправится к луне 28 ноября. 13 октября центр сообщил о завершении серии испытаний ровера и его готовности к полету. По информации газеты «Галф ньюс», команда специалистов Космического центра Мухаммеда бен Рашида уже находится в Космическом центре имени Джона Кеннеди в штате Флорида.

Строительством посадочного модуля HAKUTO-R, который доставит десятикилограммовый «Рашид» к Луне, занималась японская компания Ispace («Айспейс»). Он будет запущен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 («Фэлкон-9») компании SpaceX («Спейс-экс»). Аппарат должен доставить на Луну ряд коммерческих и правительственных грузов, в том числе два ровера. Ожидается, что полет до луны займет около пяти месяцев.