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2 часа назад

Космонавты выйдут в открытый космос для переноса радиатора

Газета.Ru

Космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, второй раз за время текущей экспедиции на МКС выйдут в открытый космос. Об этом пишет ТАСС.

Космонавты выйдут в открытый космос для переноса радиатора
Фото: Роскосмос ТВ/YoutubeРоскосмос ТВ/Youtube

25 ноября они будут переносить радиатор-теплообменник с малого исследовательского модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука».

Радиатор нужен для снятия дополнительных тепловых нагрузок с МЛМ во время проведения экспериментов. Космонавты будут использовать дистанционный манипулятор ERA.

Для Прокопьева это станет четвертой внекорабельной деятельностью в карьере, Роскосмос будет вести прямую трансляцию.

Операция продлится, по предварительным данным, 6 часов 37 минут. Прокопьев будет работать в скафандре «Орлан-МКС» № 5 с красными лампасами, Петелин — в «Орлане-МКС» номер 4 с синими лампасами.

Ранее стало известно, что научно-производственное предприятие (НПП) «Звезда» и «Роскосмос» заключили договор о создании трех новых скафандров «Орлан-МКС» для выходов в открытый космос на замену имеющимся. По словам гендиректора НПП «Звезда», производство скафандров уже началось.

Также стало известно, что Том Круз станет первым актером, который снимется в фильме в открытом космосе. Американский актер Том Круз объединился с режиссером Дугом Лиманом для съемок. По предварительным данным, Круз отправится к Международной космической станции.

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