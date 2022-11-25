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36 минут назад

Сбер научил нейросеть создавать картинки на основе текста на 101 языке

В июне Сбер представил самую продвинутую (на тот момент) нейросеть для генерации картинок по текстовому описанию — Kandinsky. И вот, спустя около полугода, была представлена её вторая версия.

Сбер научил нейросеть создавать картинки на основе текста на 101 языке
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В рамках международной конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey компания анонсировала Kandinsky 2.0. По словам создателей, теперь модель умеет обрабатывать запросы на 101 языке.

Более того, инструмент способен работать с любым языком одинаково быстро, вне зависимости от его распространённости и «лёгкости».

Попробовать нейросеть может любой желающий. Для этого достаточно перейти по ссылке и описать словами то, что вы бы хотели увидеть на изображении.

Сообщается, что разработкой и обучением модели занимались специалисты Sber AI совместно с учёными Института искусственного интеллекта AIRI.

Наука и техника,Сбербанк России,
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