Космонавт Кикина провела урок из космоса для школьников

— Анна Юрьевна поделилась своими впечатлениями от полета, рассказала, что ее изумило, когда она попала на станцию, с чем можно сравнить чувство невесомости, какие праздники космонавты празднуют, как выглядит Новосибирск из космоса, чего ей не хватает в полете и поет ли она песню «Земля в иллюминаторе», — рассказали в Большом новосибирском планетарии.