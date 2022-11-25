Космонавт Кикина провела урок из космоса для школьников

Уроженка Новосибирска Анна Кикина из космоса пообщалась с учениками детско-юношеского центра «Планетарий».
— Анна Юрьевна поделилась своими впечатлениями от полета, рассказала, что ее изумило, когда она попала на станцию, с чем можно сравнить чувство невесомости, какие праздники космонавты празднуют, как выглядит Новосибирск из космоса, чего ей не хватает в полете и поет ли она песню «Земля в иллюминаторе», — рассказали в Большом новосибирском планетарии.
Отмечается, что Анна Кикина еще и дала ребятам домашнее задание.
Напомним, что Анна Кикина – это девушка-космонавт, которая в составе экипажа из 4-х человек в октябре отправилась на МКС. Помимо Анны на орбиту прибыли еще три астронавта — из США и Японии.
Ранее «Прецедент» сообщал, что Анна Кикина взяла с собой на МКС символ Новосибирска – Городовичка. Редакция также писала о том, что Анна Кикина записала видеообращение для детей из новосибирского детского сада. Читайте также материал о том, что Анна Кикина показала процесс уборки на МКС.