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1 час назад

Космонавт Анна Кикина провела урок из космоса для новосибирских школьников

Прецедент ТВ

Уроженка Новосибирска Анна Кикина из космоса пообщалась с учениками детско-юношеского центра «Планетарий».

Космонавт Кикина провела урок из космоса для школьников
Фото: РоскосмосРоскосмос

— Анна Юрьевна поделилась своими впечатлениями от полета, рассказала, что ее изумило, когда она попала на станцию, с чем можно сравнить чувство невесомости, какие праздники космонавты празднуют, как выглядит Новосибирск из космоса, чего ей не хватает в полете и поет ли она песню «Земля в иллюминаторе», — рассказали в Большом новосибирском планетарии.

Отмечается, что Анна Кикина еще и дала ребятам домашнее задание.

Напомним, что Анна Кикина – это девушка-космонавт, которая в составе экипажа из 4-х человек в октябре отправилась на МКС. Помимо Анны на орбиту прибыли еще три астронавта — из США и Японии.

Ранее «Прецедент» сообщал, что Анна Кикина взяла с собой на МКС символ Новосибирска – Городовичка. Редакция также писала о том, что Анна Кикина записала видеообращение для детей из новосибирского детского сада. Читайте также материал о том, что Анна Кикина показала процесс уборки на МКС.

Наука и техника,Анна Кикина,
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