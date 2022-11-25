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52 минуты назад

Самолеты Superjet избавили от западного радиооборудования

Ura.Ru

На первый опытный самолет Sukhoi Superjet New (SSJ-New) разработчики установили отечественное оборудование связи. Об этом журналистам сообщили представители предприятия «Полет» холдинга «Росэлектроника». Ранее оборудование закупали в Израиле, Франции и США.

Самолеты Superjet избавили от западного радиооборудования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На самолет установили радиостанцию для приема и передачи данных, программное обеспечение, антенны ближней связи, сообщил представитель «Росэлектроники» изданию «Ведомости». Научно-производственное предприятие «Полет» входит в госкорпорацию «Ростех». «Готовится к отправке оборудование на второй опытный SSJ», — добавил представитель холдинга. Разработчикам также передали оборудование для обеспечения внутренней связи между членами экипажа и оповещения пассажиров.

Обновленный Superjet New станет версией судна Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с отечественными комплектующими. Похожее радиооборудование планируют установить на самолет МС-21. Помимо этого, российскую технику будут использовать для связи летного экипажа и диспетчеров наземных служб.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании начали получать самолеты с двигателями «второй категории». Их установка повлияет на сроки обслуживания и сроки общего пользования и не скажется на безопасности. Комплексная программа развития авиатранспорта в России утверждена на ближайшие семь лет. Основой авиапарка станут самолеты Superjet, МС-21 и Ту-214. Серийное производство Superjet New с отечественным двигателем планируется начать в 2023 году.

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