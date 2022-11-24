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25 минут назад

В Минцифры пригрозили лишить аккредитации более десяти тысяч IT-компаний

News.ru

Свыше десяти тысяч из 26,7 тысячи получивших аккредитацию российских IT-компаний не предоставили Федеральной налоговой службе (ФНС) согласие на раскрытие налоговой тайны, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах конференции Сбербанка, посвященной искусственному интеллекту. По словам министра, процесс лишения фирм лицензий «уже начался», передает РИА Новости.

Минцифры пригрозили лишить аккредитации более десяти тысяч IT-компаний
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из 26,7 тысячи компании, которые имели аккредитацию до вступления в силу нового постановления правительства, не подали согласие 10 141 компания, — сказал Шадаев.

Глава ведомства дал отрицательный ответ на вопрос журналистов о том, есть ли у подобных компаний шансы на сохранение лицензии. По словам Шадаева, сотрудники министерства неоднократно информировали IT-фирмы, что они должны предоставить документы на раскрытие налоговой тайны через личный кабинет на портале госуслуг.

Нет, это жесткая норма, постановление правительства. Мы многократно информировали и уведомляли через все наши каналы и через личный кабинет компании на госуслугах, — сообщил Шадаев.

Министр также заверил, что лишившиеся аккредитации компании смогут вновь подать заявку на ее получение.

Нет никаких норм, которые препятствуют повторной подаче. Но при подаче они должны все равно подать согласие на раскрытие информации, — резюмировал Шадаев.

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В начале октября стало известно, что аккредитованные IT-компании должны будут в течение месяца с момента вступления в силу нового порядка аккредитации направить в Федеральную налоговую службу согласие на раскрытие налоговой тайны. Это необходимо для прохождения проверки на соответствие новым требованиям, предъявляемым к организациям.

Наука и техника,Политика,Максут Шадаев,ФНС России,Сбербанк России,
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