Назван способ прочитать удаленное сообщение в Telegram

Пользователи Telegram могут прочитать удаленное сообщение в мессенджере, если настроят один параметр в меню приложения Павла Дурова. Об этом способе рассказали журналисты iGuides.

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Отмечается, что функция работает только на смартфонах с мобильной операционной системой Android. Для этого нужно зайти в настройки, перейти в «Уведомления» и включить пункт «История уведомлений».

В результате все push-уведомления, полученные на смартфоне в мессенджере, будут сохраняться на экране, пока их не увидит владелец устройства. По словам журналистов, способ работает и в случае, если отправитель выберет сообщение и нажмет на кнопку «удалить для всех». Функция доступна на всех версиях ОС от Google, начиная с Android 11.