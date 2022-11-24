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8 минут назад

Журналисты iGuides рассказали, как прочитать удаленное сообщение в мессенджере Telegram

Газета.Ru

Пользователи Telegram могут прочитать удаленное сообщение в мессенджере, если настроят один параметр в меню приложения Павла Дурова. Об этом способе рассказали журналисты iGuides.

Назван способ прочитать удаленное сообщение в Telegram
Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что функция работает только на смартфонах с мобильной операционной системой Android. Для этого нужно зайти в настройки, перейти в «Уведомления» и включить пункт «История уведомлений».

В результате все push-уведомления, полученные на смартфоне в мессенджере, будут сохраняться на экране, пока их не увидит владелец устройства. По словам журналистов, способ работает и в случае, если отправитель выберет сообщение и нажмет на кнопку «удалить для всех». Функция доступна на всех версиях ОС от Google, начиная с Android 11.

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Ранее сообщалось, что в коде бета-версии Telegram для компьютеров под управлением macOS обнаружили упоминание агрессивной антиспам-системы.

Наука и техника,Павел Дуров,Google,
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