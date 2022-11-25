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42 минуты назад

В Бразилии начали изымать iPhone без зарядных адаптеров

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Бразильское издание Tecnoblog сообщило, что правительство страны начало изымать из ряда магазинов iPhone, которые продают без зарядного устройства. Бразильскому министерству юстиции пришлось пойти на такие меры потому, что Apple не отреагировала на требования властей продавать смартфоны с зарядкой в комплекте.

В Бразилии начали изымать iPhone без зарядных адаптеров
Фото: AppleApple

Снятые с продажи «айфоны» продавались в магазинах Claro, Vivo, Fast Shop и двух магазинах сети iPlaces. Были изъяты iPhone разных моделей: от iPhone 11 до iPhone 14, выпущенного в сентябре этого года.

Apple уже отреагировала на действия правительства страны — компания просит вернуть смартфоны в продажу до окончательного решения суда.

В середине октября бразильский суд выписал Apple штраф в размере $ 19 млн за продажу смартфонов без зарядных устройств. Он обязал корпорацию продавать в Бразилии все модели iPhone с зарядными устройствами. Суд также обязал американскую корпорацию предоставить адаптеры питания всем бразильским пользователям, купившим iPhone после 13 октября 2020 года.

Наука и техника,Apple,
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