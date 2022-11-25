В Бразилии начали изымать iPhone без зарядных адаптеров

Бразильское издание Tecnoblog сообщило, что правительство страны начало изымать из ряда магазинов iPhone, которые продают без зарядного устройства. Бразильскому министерству юстиции пришлось пойти на такие меры потому, что Apple не отреагировала на требования властей продавать смартфоны с зарядкой в комплекте.

Фото: Apple Apple

Снятые с продажи «айфоны» продавались в магазинах Claro, Vivo, Fast Shop и двух магазинах сети iPlaces. Были изъяты iPhone разных моделей: от iPhone 11 до iPhone 14, выпущенного в сентябре этого года.

Apple уже отреагировала на действия правительства страны — компания просит вернуть смартфоны в продажу до окончательного решения суда.