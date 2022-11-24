Путин принял участие в дискуссии на конференции Сбера по ИИ

Место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на ключевой дискуссии «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста» международной конференции Сбера по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.
Как отметил Владимир Путин, по многим направлениям российские разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира. При этом значение прорывов в ИИ колоссально: от их результатов зависит суверенитет страны, ее безопасность и состоятельность, способность решать задачи промышленного, социального и экономического развития.
По словам главы государства, ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20-30%.
Президент РФ поблагодарил Сбер, который взял на себя ответственность за координацию работы в этой сфере.
Фундамент для стремительного развития ИИ заложен, подчеркнул Владимир Путин, однако теперь необходимо обеспечить массовое внедрение ИИ и принимать решения на основе данных.
Президент РФ поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы снять существующие барьеры и ускорить разработку, апробацию и промышленное внедрение перспективных технологий ИИ в различных областях экономики и социальной сферы.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, который модерировал беседу, подчеркнул, что интерес к конференции AI Journey растет с каждым годом.
В этом году конференция, которая посвящена практическому применению ИИ, за два дня набрала более 50 млн просмотров, ее смотрели в 180 странах мира.
«Тренд этого года — кастомизация, или очень простое применение промышленного искусственного интеллекта. ИИ стал очень доступной технологией, которую могут применять даже в небольших компаниях. В России сделан в последние два года серьезный шаг вперед, совершен скачок и на уровне регионов, и на уровне правительства РФ. Правительство делает очень многое, чтобы создать условия для развития ИИ во всех сферах», — заявил Герман Греф.
В ходе дискуссии ученые презентовали свои новейшие разработки в сфере ИИ, а представители бизнеса, социальной сферы и государства прокомментировали, как они уже применяются в работе.