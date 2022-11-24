Путин принял участие в дискуссии на конференции Сбера по ИИ

Место России в мире в будущем во многом будет определяться успехами в области искусственного интеллекта. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на ключевой дискуссии «Технологии искусственного интеллекта для обеспечения экономического роста» международной конференции Сбера по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey.

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Как отметил Владимир Путин, по многим направлениям российские разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) занимают лидирующие позиции в мире. В частности, в сфере цифровизации госуслуг Россия входит в топ-10 лучших стран мира. При этом значение прорывов в ИИ колоссально: от их результатов зависит суверенитет страны, ее безопасность и состоятельность, способность решать задачи промышленного, социального и экономического развития.

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По словам главы государства, ИИ повышает эффективность различных отраслей на 20-30%.

Президент РФ поблагодарил Сбер, который взял на себя ответственность за координацию работы в этой сфере.

Фундамент для стремительного развития ИИ заложен, подчеркнул Владимир Путин, однако теперь необходимо обеспечить массовое внедрение ИИ и принимать решения на основе данных.

Президент РФ поручил внести изменения в нормативные акты, чтобы снять существующие барьеры и ускорить разработку, апробацию и промышленное внедрение перспективных технологий ИИ в различных областях экономики и социальной сферы.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, который модерировал беседу, подчеркнул, что интерес к конференции AI Journey растет с каждым годом.

В этом году конференция, которая посвящена практическому применению ИИ, за два дня набрала более 50 млн просмотров, ее смотрели в 180 странах мира.

«Тренд этого года — кастомизация, или очень простое применение промышленного искусственного интеллекта. ИИ стал очень доступной технологией, которую могут применять даже в небольших компаниях. В России сделан в последние два года серьезный шаг вперед, совершен скачок и на уровне регионов, и на уровне правительства РФ. Правительство делает очень многое, чтобы создать условия для развития ИИ во всех сферах», — заявил Герман Греф.