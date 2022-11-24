Астрономы обнаружили новую экзопланету, похожую на Юпитер

Используя измерения радиальной скорости, астрономы из Китая и Японии обнаружили новую экзопланету, вращающуюся вокруг гигантской звезды класса G. Об открытии сообщается в статье, опубликованной 12 ноября на сервере предварительной печати arXiv.

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Метод определения радиальной скорости (RV) основан на обнаружении изменений скорости центральной звезды из-за изменения направления гравитационного притяжения невидимой экзопланеты по мере ее обращения вокруг родительской звезды. Благодаря этому методу на сегодняшний день было обнаружено более 600 экзопланет.

Группа астрономов сообщила об обнаружении новой планеты-гиганта в результате измерений RV с использованием спектрографа HIDES в астрофизической обсерватории Окаяма в Японии. Планета вращается вокруг звезды класса G HD 167768, расположенной примерно в 353 световых годах от нас.

Обнаруженная экзопланета, обозначенная как HD 167768 b, по оценкам, имеет массу не менее 0,85 массы Юпитера. Она обращается вокруг своей звезды каждые 20,65 дня на расстоянии примерно 0,15 а.е. Равновесная температура этой планеты составляет 1874 K. Авторы статьи классифицировали HD 167768 b как теплый юпитер.

Звезда HD 167768, возраст которой оценивается в 5,3 миллиарда лет, относится к спектральному классу G8 III. Ее масса составляет около 1,08 массы Солнца. HD 167768 в 10 раз больше Солнца, ее эффективная температура равна 4851 К, а металличность находится на уровне -0,75.

Учитывая, что HD 167768, как ожидается, поднимется по ветви красного гиганта, астрономы предсказывают, что планета будет поглощена расширяющейся звездой примерно через 150 миллионов лет.