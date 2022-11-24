Приложение СБОЛ, копию «Сбербанк онлайн», удалили из App Store

Как обратило внимание издание «ТАСС», приложение СБОЛ, точная копия «Сбербанк онлайн», больше недоступно в App Store. Оно больше не отображается в поиске и не распознаётся через прямую ссылку.

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В апреле 2022 года «Сбер» попал под санкции США. После этого App Store удалил приложение «Сбера», а также «СберБизнес», «СберИнвестор X» и другие приложения холдинга. После этого копия «Сбербанк онлайн» в App Store появилась в августе — её удалили уже через неделю. Новую версию приложения загрузили 10 октября, она «продержалась» в магазине Apple всего полтора месяца.