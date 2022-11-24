Умирающие раковые клетки оставляют инструкции по выживанию для опухоли

Ученые из Университета Гете во Франкфурте-на-Майне выяснили, что умирающие раковые клетки толстой кишки индуцируют производство сигнальных молекул, повышающих шансы на выживание оставшихся опухолевых клеток. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Биологи изучили процессы, которые происходят, когда препараты для химиотерапии убивают раковые клетки толстой кишки. Оказалось, что умирая, они высвобождают молекулы АТФ (аденозинтрифосфата). Это вещество связывается с определенными рецепторами (пуринорецепторами P2X4) на поверхности окружающих опухолевых клеток.
Затем активируется важный сигнальный путь, который защищает раковые клетки от гибели и делает опухоль устойчивой к терапии. Ученые также показали, что если связь между погибающими опухолевыми клетками и их соседями прерывается, это многократно повышает эффективность химиотерапии.
Авторы исследования подчеркнули, что их исследование показало: несмотря на годы успешных работ, все еще обнаруживаются неизвестные механизмы, которые показывают нам, как хитро опухолевые клетки уклоняются от терапии. Ученые надеются, что их открытие в будущем повысит эффективность терапии рака.