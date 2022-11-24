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1 час назад

Cybernews: данные около 10 млн пользователей WhatsApp из России выставили на продажу

Газета.Ru

На известном хакерском форуме выставили на продажу базу, состоящую в том числе из около 10 млн актуальных номеров пользователей мессенджера WhatsApp из России. Об этом сообщает издание Cybernews.

Базу с миллионами российских пользователей WhatsApp выставили на продажу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что всего жертвами утечки стали жители 84 стран. По официальной версии, WhatsApp имеет аудиторию более двух млрд пользователей, а в утечке собраны личные данные почти 500 млн. Таким образом, в базе содержатся данные каждого четвертого владельца аккаунта.

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По данным ресурса, информация впервые появилась еще 16 ноября, и база актуальна на 2022 год. В Cybernews запросили у продавца тестовую выборку из 1097 номеров пользователей из Великобритании и 817 из США. Журналисты выяснили, что все они зарегистрированы в WhatsApp.

Тем не менее продавец отказался уточнить, как именно была собрана база, лишь указав, что у хакеров «собственная стратегия» сбора данных. Информация о столь значительном числе пользователей способна добываться автоматизированными средствами без взломов, но это противоречит условиям пользовательского соглашения мессенджера. В WhatsApp пока не прокомментировали масштабную утечку данных.

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