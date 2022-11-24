Базу с миллионами российских пользователей WhatsApp выставили на продажу

На известном хакерском форуме выставили на продажу базу, состоящую в том числе из около 10 млн актуальных номеров пользователей мессенджера WhatsApp из России. Об этом сообщает издание Cybernews.
Отмечается, что всего жертвами утечки стали жители 84 стран. По официальной версии, WhatsApp имеет аудиторию более двух млрд пользователей, а в утечке собраны личные данные почти 500 млн. Таким образом, в базе содержатся данные каждого четвертого владельца аккаунта.
По данным ресурса, информация впервые появилась еще 16 ноября, и база актуальна на 2022 год. В Cybernews запросили у продавца тестовую выборку из 1097 номеров пользователей из Великобритании и 817 из США. Журналисты выяснили, что все они зарегистрированы в WhatsApp.
Тем не менее продавец отказался уточнить, как именно была собрана база, лишь указав, что у хакеров «собственная стратегия» сбора данных. Информация о столь значительном числе пользователей способна добываться автоматизированными средствами без взломов, но это противоречит условиям пользовательского соглашения мессенджера. В WhatsApp пока не прокомментировали масштабную утечку данных.