Базу с миллионами российских пользователей WhatsApp выставили на продажу

На известном хакерском форуме выставили на продажу базу, состоящую в том числе из около 10 млн актуальных номеров пользователей мессенджера WhatsApp из России. Об этом сообщает издание Cybernews.

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Отмечается, что всего жертвами утечки стали жители 84 стран. По официальной версии, WhatsApp имеет аудиторию более двух млрд пользователей, а в утечке собраны личные данные почти 500 млн. Таким образом, в базе содержатся данные каждого четвертого владельца аккаунта.

По данным ресурса, информация впервые появилась еще 16 ноября, и база актуальна на 2022 год. В Cybernews запросили у продавца тестовую выборку из 1097 номеров пользователей из Великобритании и 817 из США. Журналисты выяснили, что все они зарегистрированы в WhatsApp.