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5 часов назад

Бюджетный Samsung стал самым популярным смартфоном в мире

Ferra.ru

Ещё несколько лет назад на доступные смартфоны Samsung нельзя было взглянуть без слёз. Но в какой-то момент компания изменила своё отношение к данному сегменту и начала выпускать один хитовый аппарат за другим.

Бюджетный Samsung стал самым популярным смартфоном в мире
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты Sports Lens провели исследование, которое показало, что корейской техногигант является самым популярным Android-производителем в мире. На его долю приходится 34,6% рынка.

Более того, бюджетная модель бренда, Galaxy A12, вообще стала самым популярным устройством. На её долю приходится 2,1% всего общемирового рынка смартфонов.

Следом за данным аппаратом идут ещё два телефона Samsung — Galaxy A21 (1%) и Galaxy A10s.

Из прочих игроков Android-рынка можно отметить Xiaomi. Китайский бренд смог забрать себе 14,3% мирового рынка. Следом за ним идёт Oppo со своими 10,3%.

Замыкают же пятёрку лидеров Vivo и Huawei с 9,8% и 6,7% соответственно.

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