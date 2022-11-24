В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц

Полиция Сан-Франциско (SFPD) сделала запрос на использования смертоносного робота для противодействия преступникам, которые представляют угрозу обществу. Об этом сообщает Yahoo Life.

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Первоначально предложение вызвало резкую критику на том основании, что роботы не должны применяться в адрес какого-либо лица. Однако позже было принято во внимание то, что «бывают случаи, когда смертоносная сила является единственным вариантом».

В настоящее время в распоряжении полицейских находится двенадцать роботов с дистанционным управлением, которые используются для разминирования и осмотра территорий. При этом их можно использовать в качестве дробовиков, чего и добивается SFPD.