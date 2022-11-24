В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
1 час назад

В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц

Газета.Ru

Полиция Сан-Франциско (SFPD) сделала запрос на использования смертоносного робота для противодействия преступникам, которые представляют угрозу обществу. Об этом сообщает Yahoo Life.

В США полиция просит разрешение на использование роботов-убийц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первоначально предложение вызвало резкую критику на том основании, что роботы не должны применяться в адрес какого-либо лица. Однако позже было принято во внимание то, что «бывают случаи, когда смертоносная сила является единственным вариантом».

В настоящее время в распоряжении полицейских находится двенадцать роботов с дистанционным управлением, которые используются для разминирования и осмотра территорий. При этом их можно использовать в качестве дробовиков, чего и добивается SFPD.

SFPD — ведомство, которое регулярно обходится городу шестизначными выплатами за чрезмерное применение силы.

Наука и техника,Yahoo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители