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5 часов назад

Путин заявил о растущем авторитете конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey

Газета.Ruиещё 6

Президент России Владимир Путин вовремя выступления на конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта» отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Путин заявил о растущем авторитете конференции Сбера по ИИ AI Journey
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства в приветственном слове к присутствующим ученым, предпринимателям, другим участникам конференции и всей аудитории, которые следят за происходящим в дистанционном формате из разных стран мира подчеркнул, что такое широкое представительство говорит о растущем авторитете площадки Сбера, об огромном внимании к России в сфере искусственного интеллекта.

«А как я сказал, достижения эти у нас, безусловно, есть. Кстати, по некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран», — добавил президент.

По его словам, нужно наращивать усилия в этой области. Также он отметил колоссальное значение прорывов в сфере искусственного интеллекта.

Наука и техника,Владимир Путин,
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