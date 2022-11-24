Базовый iPhone 14 в минимальной конфигурации на 128 ГБ, стоивший в начале продаж в России 85 тыс. рублей, теперь заметно подешевел. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.

Сейчас гаджет можно найти по значительно сниженной цене. Так, в некоторых интернет-магазинах его можно найти менее чем за 60 тыс. рублей.

Речь идет о модели iPhone 14, представленной в России для рынка США. В устройстве отсутствует разъем для физической SIM-карты. Смартфон поддерживает только виртуальную eSIM. Именно такие версии iPhone 14 можно встретить по более низкой цене в России.