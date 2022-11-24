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6 часов назад

В России рекордно упали цены на новый iPhone 14

Елена Прошина

Базовый iPhone 14 в минимальной конфигурации на 128 ГБ, стоивший в начале продаж в России 85 тыс. рублей, теперь заметно подешевел. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.

Сейчас гаджет можно найти по значительно сниженной цене. Так, в некоторых интернет-магазинах его можно найти менее чем за 60 тыс. рублей.

Речь идет о модели iPhone 14, представленной в России для рынка США. В устройстве отсутствует разъем для физической SIM-карты. Смартфон поддерживает только виртуальную eSIM. Именно такие версии iPhone 14 можно встретить по более низкой цене в России.

Стало известно ключевое отличие в новых iPhone 2023 года

Напомним, мировая презентация iPhone 14 и iPhone 14 Plus прошла 7 сентября. Предзаказ новых моделей в России начался с 9 сентября, а официальные продажи стартовали 30 сентября. Тогда минимальная цена iPhone 14 Pro составляла 119 990 рублей, iPhone 14 Pro Max стоил - 134 990 рублей.

Наука и техника,Видео,Mail.ru Group,
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