Базовый iPhone 14 в минимальной конфигурации на 128 ГБ, стоивший в начале продаж в России 85 тыс. рублей, теперь заметно подешевел. Об этом пишет портал Hi-Tech Mail.Ru.
Сейчас гаджет можно найти по значительно сниженной цене. Так, в некоторых интернет-магазинах его можно найти менее чем за 60 тыс. рублей.
Речь идет о модели iPhone 14, представленной в России для рынка США. В устройстве отсутствует разъем для физической SIM-карты. Смартфон поддерживает только виртуальную eSIM. Именно такие версии iPhone 14 можно встретить по более низкой цене в России.
Напомним, мировая презентация iPhone 14 и iPhone 14 Plus прошла 7 сентября. Предзаказ новых моделей в России начался с 9 сентября, а официальные продажи стартовали 30 сентября. Тогда минимальная цена iPhone 14 Pro составляла 119 990 рублей, iPhone 14 Pro Max стоил - 134 990 рублей.