Зафиксирован редкий вид столкновения черных дыр

Международная группа астрономов из Йенского университета зафиксировала столкновение двух черных дыр. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Фото: NASA NASA

Событие произошло в 2019 году. Тогда ученые решили, что черные дыры вращались вокруг друг друга. Однако, как оказалось, оба космических объекта двигались по независимым траекториям. Это делает их столкновение исключительно редким.

Данные о столкновении были собраны двумя обсерваториями — LIGO в США и Virgo в Италии. Они зафиксировали кратковременный гравитационно-волновой сигнал GW190521, который не соответствует сигналам, исходящим от вращающихся вокруг друг друга черных дыр.

На основе собранных данных ученые создали компьютерную модель, которая показала, что черные дыры, имевшие массы примерно 81 и 52 массы Солнца, летели поблизости друг от друга. Однако взаимное гравитационное поле притянуло их, в результате чего и произошло слияние.