Назван главный признак грядущей глобальной катастрофы

Ученые Университета штата Флорида назвали сокращение молибдена в океанах планеты признаком, предшествующим глобальной экологической катастрофе. Подобное событие затронуло морские экосистемы 183 миллиона лет назад и привело к массовому вымиранию океанической фауны. Результаты исследования опубликованы в журнале AGU Advances.

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Специалисты проанализировали горные породы из трех мест в канадской провинции Альберта, которые были частью океана, омывавшего древний суперконтинент Пангею, и реконструировали содержание молибдена в морской воде во времена океанического аноксического события, произошедшего в тоарском ярусе нижнего отдела юрского периода (англ. The Early Jurassic Toarcian Oceanic Anoxic Event, T-OAE).

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Молибден (Mo) относится к так называемым окислительно-восстановительными следовым металлам (RSTM), которые присутствуют в океанах в незначительных концентрациях и чувствительны к реакциям восстановления и окисления, протекающим в воде. Его уровень в морской воде становится низким во времена аноксии и эвксинии, когда морские воды становятся бескислородными и сульфидными. Это, в свою очередь, влияет на живые организмы, поскольку молибден является микроэлементом, необходимым для работы многих ферментов.

Ученые выявили значительное снижение Мо в морской воде, начиная с плинсбахского яруса, и определили, что всего было осаждено около 41 миллиарда тонн молибдена. Исследователи также рассчитали, какое количество органического углерода было захоронено в океанах, основываясь на корреляциях с захоронением Мо, и сравнили его с предыдущими оценками выброса углерода, произошедшего во время Т-ОАЭ. Оказалось, что было захоронено гораздо больше углерода, чем предполагалось ранее, — 244 триллионов тонн. Для этого требуется, чтобы как минимум 3,25 процента дна океана было покрыто эвксиническими — сульфидными — водами.